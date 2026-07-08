Кметът на район "Източен" Емил Русинов сподели, че през летните месеци активно ще се работи по ремонта на пътните настилки в квартала. По думите му до момента са отстранени компрометираните участъци на следните локации:

​бул. "Цариградско шосе“;

​бул. "Освобождение“ – северно платно;

​бул. "Цариградско шосе“ – локално платно (север);

​ул. "Удроу Уилсън“;

​ул. "Герлово“;

​кръстовището на ул. "Крайна“ с ул. "Батак“;

​ул. "Полк. Серафимов“;

​ул. "Варшава“;

​ул. "Тодор Влайков“;

​ул. "Братя Свещарови“;

​ул. "Острец“;

​ул. "Глог“;

​ул. "Арчарица“;

​ул. "Бъндерица“;

​ул. "Маяковски“;

​ул. "Славейна“.

Категоричен е, че работата по облагородяването на пътната инфраструктура в ще продължи интензивно през целия юли.

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​Имаме готовност да реагираме в рамките на няколко дни при подадени от Вас сигнали за проблеми по вътрешнокварталните улици. допълва той.

Сигнали можете да подавате на: