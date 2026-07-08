Кметът на район "Източен" Емил Русинов сподели, че през летните месеци активно ще се работи по ремонта на пътните настилки в квартала. По думите му до момента са отстранени компрометираните участъци на следните локации:

  • ​бул. "Цариградско шосе“;
  • ​бул. "Освобождение“ – северно платно;
  • ​бул. "Цариградско шосе“ – локално платно (север);
  • ​ул. "Удроу Уилсън“;
  • ​ул. "Герлово“;
  • ​кръстовището на ул. "Крайна“ с ул. "Батак“;
  • ​ул. "Полк. Серафимов“;
  • ​ул. "Варшава“;
  • ​ул. "Тодор Влайков“;
  • ​ул. "Братя Свещарови“;
  • ​ул. "Острец“;
  • ​ул. "Глог“;
  • ​ул. "Арчарица“;
  • ​ул. "Бъндерица“;
  • ​ул. "Маяковски“;
  • ​ул. "Славейна“.

Категоричен е, че работата по облагородяването на пътната инфраструктура в ще продължи интензивно през целия юли.

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​Имаме готовност да реагираме в рамките на няколко дни при подадени от Вас сигнали за проблеми по вътрешнокварталните улици.
допълва той.

Сигнали можете да подавате на:

  • info@iztochen-plovdiv.bg
  • 032 601 060