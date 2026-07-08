Кметът на район "Източен" Емил Русинов сподели, че през летните месеци активно ще се работи по ремонта на пътните настилки в квартала. По думите му до момента са отстранени компрометираните участъци на следните локации:
- бул. "Цариградско шосе“;
- бул. "Освобождение“ – северно платно;
- бул. "Цариградско шосе“ – локално платно (север);
- ул. "Удроу Уилсън“;
- ул. "Герлово“;
- кръстовището на ул. "Крайна“ с ул. "Батак“;
- ул. "Полк. Серафимов“;
- ул. "Варшава“;
- ул. "Тодор Влайков“;
- ул. "Братя Свещарови“;
- ул. "Острец“;
- ул. "Глог“;
- ул. "Арчарица“;
- ул. "Бъндерица“;
- ул. "Маяковски“;
- ул. "Славейна“.
Категоричен е, че работата по облагородяването на пътната инфраструктура в ще продължи интензивно през целия юли.
Сигнали можете да подавате на:
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