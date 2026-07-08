Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) в Пловдив се утвърждава като едно от най-модерните училища в града, където теоретичните знания успешно се превръщат в реални практически умения.

STEM център от бъдещето и фитнес зони за учениците

Кметът на район "Северен" Венцислава Любенова присъства на интерактивен урок и се запозна отблизо с иновациите в гимназията. Истински фурор предизвиква съвременният STEM център "Зелени технологии и устойчиво развитие“. Там младите хора не просто учат, а творят чрез практика, благодарение на високотехнологично оборудване/

Сградата е проектирана така, че да съчетава полезното с приятното на различните етажи са обособени:

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Модерни STEM лаборатории

Специални фитнес зони за спорт и движение

Пространства за настолни игри и социализиране

Гимназията разполага и с изцяло обновена модерна библиотека. Тя функционира не само като място за четене, но и като споделено пространство за работа по проекти, творчество и обмен на креативни идеи между учениците.

Училищно радио, ръководено изцяло от младежи

Още на входа гостите са посрещнати от училищното радио с актуални новини и музика. Интересен факт е, че радиото се подготвя и менажира изцяло от самите ученици. Това им дава уникален шанс да развиват своята увереност, отговорност и комуникационни умения още в тийнейджърска възраст.

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Радвам се, че в район "Северен“ има училища като ПГХТТ - Пловдив – с ясна визия, модерна база и истинска грижа за бъдещето на младите хора. Видяното тук е прекрасен пример как съвременните технологии и практическото обучение могат да направят учебния процес по-жив, полезен и вдъхновяващ сподели районният кмет след посещението.

Повод за гордост на гимназията стана и престижното отличие "Директор на годината", връчено на инж. Людмила Ганчева. Тя бе официално поздравена от кмета на район "Северен“.