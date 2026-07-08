Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) в Пловдив се утвърждава като едно от най-модерните училища в града, където теоретичните знания успешно се превръщат в реални практически умения.
STEM център от бъдещето и фитнес зони за учениците
Кметът на район "Северен" Венцислава Любенова присъства на интерактивен урок и се запозна отблизо с иновациите в гимназията. Истински фурор предизвиква съвременният STEM център "Зелени технологии и устойчиво развитие“. Там младите хора не просто учат, а творят чрез практика, благодарение на високотехнологично оборудване/
Сградата е проектирана така, че да съчетава полезното с приятното на различните етажи са обособени:
- Модерни STEM лаборатории
- Специални фитнес зони за спорт и движение
- Пространства за настолни игри и социализиране
Гимназията разполага и с изцяло обновена модерна библиотека. Тя функционира не само като място за четене, но и като споделено пространство за работа по проекти, творчество и обмен на креативни идеи между учениците.
Училищно радио, ръководено изцяло от младежи
Още на входа гостите са посрещнати от училищното радио с актуални новини и музика. Интересен факт е, че радиото се подготвя и менажира изцяло от самите ученици. Това им дава уникален шанс да развиват своята увереност, отговорност и комуникационни умения още в тийнейджърска възраст.
Повод за гордост на гимназията стана и престижното отличие "Директор на годината", връчено на инж. Людмила Ганчева. Тя бе официално поздравена от кмета на район "Северен“.