Ремонтът на кино "Космос" върви по план, работи се изключително активно. Това съобщи за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.
Управлението на кино "Космос" ще поеме Фондация "Пловдив 2019", Подготвя се програма, която да стартира след като киното е завършено и започне да функционира.
По думите му може да се твърди със сигурност, че кино "Космос" е един от обектите в нашия град, за който нещата се случват в една добра светлина.
Колкото до въпроса дали стадион "Пловдив" може да стане място за големи събития в града, решението е изцяло управленско, добави Панов.