Ремонтът на кино "Космос" върви по план, работи се изключително активно. Това съобщи за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.

До края на месеца скелето отвътре ще бъде премахнато. Всичко се движи по план, работи се и по фасадата. Очакваме към края на годината киното да е завършено и да се въведе в експлоатация, каза Панов.

Управлението на кино "Космос" ще поеме Фондация "Пловдив 2019", Подготвя се програма, която да стартира след като киното е завършено и започне да функционира.

Ще имаме обект, който няма да остане заключен след неговото въвеждане в експлоатация. Ще бъде жив обект с много събития, които предстоят да бъдат анонсирани в следващите месеци. В момента тече обществената поръчка за оборудване и обзавеждане. 6-7 фирми са подели оферти да бъдат изпълнители в тази част, добави зам.-кметът.

По думите му може да се твърди със сигурност, че кино "Космос" е един от обектите в нашия град, за който нещата се случват в една добра светлина.

Колкото до въпроса дали стадион "Пловдив" може да стане място за големи събития в града, решението е изцяло управленско, добави Панов.