Деца измислиха скромна бизнес идея, която да развиват на Главната в Пловдив, а майката на едно от тях популяризира дейността им в социалните мрежи.
Вчера репортери на Plovdiv24.bg бяха срамежливо попитани от младежите дали искат да си купят сок за 0,90 цента, а в близост до децата бяха поставени няколко чаши, пълни с оранжева течност.
Малко по-късно майката на едно от момчетата разказа в социалните мрежи, как е започнало всичко.
Според нея идеята на децата е мотивация да продължат да бъдат креативни в живота.