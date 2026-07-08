Деца измислиха скромна бизнес идея, която да развиват на Главната в Пловдив, а майката на едно от тях популяризира дейността им в социалните мрежи.

Вчера репортери на Plovdiv24.bg бяха срамежливо попитани от младежите дали искат да си купят сок за 0,90 цента, а в близост до децата бяха поставени няколко чаши, пълни с оранжева течност.

Малко по-късно майката на едно от момчетата разказа в социалните мрежи, как е започнало всичко.

Ноа и двамата му приятели решиха, че вместо да цъкат на телефоните, биха могли да си изкарат джобни пари за горещите летни дни. Аз поощрих инициативата с две ръце и един пакет пластмасови чаши. Честно казано, предпочитам да ги виждам как мислят, пресмятат, разговарят с хора и се учат да бъдат предприемчиви, вместо да прекарват целия ден пред телефоните и компютрите. Понякога именно през лятната ваканция се научават едни от най-ценните уроци – как една добра идея, малко смелост и желание могат да се превърнат в нещо истинско. споделя тя в социалните мрежи.

Според нея идеята на децата е мотивация да продължат да бъдат креативни в живота.