Авария на магистрален водопровод на помпена станция "Север" причини нарушаване на водоподаването в целия Пловдив. Аварийни екипи са на място и работят по отстраняване на повредата. Очаква се ремонтът да бъде завършен най-късно до 17 часа, пише в сайта на ВиК, предава Plovdiv24.bg.

Районът на ул. "Брезовско шосе" също е без вода, заради авария на водопровод при номер 178. На кръстовището на улиците "Петър Стоев" и "Стефан Стамболов" пък се прави тротоарен спирателен кран, поради което в района няма вода. От ВиК обещават водоподаването на тези две локации да бъде възстановено до 17 часа.

В Пловдивска област също има проблеми с водоснабдяването. Аварии на водопроводи са станали в Раковски ул. "Евгени Василков", асеновградското село Тополово, селата Бяла река и Селци в община Първомай, с. Брестник в община "Родопи" и хисарското с. Мало Крушево.