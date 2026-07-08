Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи насрочването на дата за избор на нов административен ръководител на Окръжния съд в Пловдив.

Отлагането е гласувано на основание последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), обнародвани в Държавен вестник в началото на юли. Освен за Пловдив, ВСС отложи изборите за още 7 ключови съдилища в страната, сред които:

Апелативен съд – Велико Търново

Окръжните съдилища в Добрич и Стара Загора

Районните съдилища във Варна, Девня, Исперих и Ямбол

Любопитното е, че във всяка една от тези процедури има само по един кандидат, чийто избор в момента е блокиран заради нормативните промени.

Мащабна вълна от нови процедури в страната

Докато изборът за Пловдив и останалите 7 съдилища буксува, ВСС даде "зелена светлина“ за откриването на процедури за избор на шефове в други 30 органа на съдебната власт. В част от тях мандатите на досегашните председатели изтичат (като в Административен съд – Габрово и районните съдилища в Шумен, Свищов и др.), докато в останалите 24 съдилища позициите в момента са напълно свободни. Сред тях са Военният съд в София, Окръжният съд в Габрово и редица районни съдилища в региона и страната (включително Велинград, Девин и Чирпан).

Казусът засяга пряко кандидатурата на Иван Калибацев , който е единственият кандидат за поста. Няколко пъти неговото изслушване бе отменено от страна на кадровиците.