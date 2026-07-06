Олимпийската шампионка от Нагано Екатерина Дафовска претърпя тежка катастрофа, при която автомобилът ѝ се е обърнал на магистрала "Тракия“. Инцидентът е станал на километър 280 в района на Ямбол, докато тя е пътувала в посока към София.

Обстоятелства около инцидента на магистралата

По време на пътуването си от Бургас към столицата, превозното средство на Дафовска се е завъртяло обратно на движението на 280-ия километър от аутобана. Вследствие на маневрата и загубата на контрол, колата се е преобърнала на пътното платно.

Състоянието на олимпийската шампионка

Данните за инцидента бяха официално потвърдени пред bTV от Атанас Фурнаджиев, президент на българската федерация по биатлон. Той обясни, че въпреки преобръщането на автомобила, Екатерина Дафовска се намира в стабилно състояние и се е отървала единствено с леко одраскан нос.