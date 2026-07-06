Поп-фолк певецът Емрах Стораро отново се оказа в центъра на скандал, след като луксозният му автомобил "Порше" беше заснет да преминава директно през пешеходната зона в парка на Созопол.

По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази, заяви самодоволно Стораро във видеообръщение снощи.

Полицията се самосезира

Служителите на реда в Бургас реагираха светкавично на кадрите, разпространени в интернет, и образуваха проверка по случая.

Собственикът на превозното средство вече е призован в Районното управление в Созопол, за да даде писмени обяснения.

В момента полицията продължава да събира видеозаписи от камери за наблюдение в района и да разпитва свидетели на инцидента. На шофьора ще бъде съставен акт по Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

При първоначалния оглед на мястото е установено, че автомобилът е пресякъл косо алеята.