Анонсираната преди време от кмета Костадин Димитров идея всички ученици да пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив вече е публикувана за обществено обсъждане. Сега правото да се возят безплатно имат само малчуганите до 7 години. Когато това предложение бъде гласувано от Общинския съвет - безплатно ще пътуват абсолютно всички ученици до завършване на средното си образование независимо от възрастта.

Пловдив е град на младите хора и на образованието. За нас е важно всяко дете и всеки ученик да има равен и лесен достъп до училище, независимо в кой квартал живее. Безплатният транспорт е инвестиция в образованието и в бъдещето на града, заяви Димитров преди време.

Ето ги и мотивите на градоначалника

Действащата редакция на чл. 26, т. 6 от Наредбата предвижда право на безплатно пътуване само за деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Община Пловдив. Действащата уредба на Община Пловдив по този начин необосновано стеснява кръга на децата с право на безплатна карта в сравнение с обхвата, за който държавата вече осигурява компенсация на превозвачите. Действащият чл. 27, ал. 1, т. 4 предвижда преференциално (а не безплатно) пътуване за учениците, учащи се в училища на територията на Пловдив.

Настоящото предложение цели въвеждане на право на безплатно пътуване за учениците, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив и са учащи в училища, намиращи се на територията на Община Пловдив, съгласно Регистъра на МОН. По този начин се разширява и облекчава достъпът на подрастващото население в град Пловдив до обществения градски транспорт.

На следващо място, действащият чл. 27, ал. 1, т. 1 предвижда право на преференциална персонализирана карта само за пенсионери с постоянен адрес на територията на Община Пловдив. Голяма част от лицата, навършили възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, живеят трайно на територията на общината по настоящ, а не по постоянен адрес.

С предложението се разширява обхватът на правоимащите пенсионери, като се предвижда право на преференциално пътуване и за пенсионерите с настоящ адрес в Община Пловдив, във връзка с разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите (приета с ПМС № 163 от 2015 г.).

С оглед на горното, се налага съответно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Пловдив за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Пловдив. Финансови средства:

Прилагането на предложените изменения и допълнения ще доведе до промяна в приходите от превозни документи и съответно в размера на средствата, необходими за компенсиране на превозвачите. Разширяването на категорията "деца до 14- годишна възраст“ с право на безплатно пътуване съответства на вече действащия национален режим за компенсиране по чл. 19, т. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите (приета с ПМС № 163 от 2015 г.), поради което не се очаква съществено допълнително финансово обременяване на общинския бюджет над предвиденото по централния бюджет компенсиране. Същото се отнася и за разширяването на преференциите за пенсионерите с настоящ адрес.

Въвеждането на безплатно пътуване за учениците с постоянен или настоящ адрес в Пловдив до завършване на средно образование надхвърля размера на компенсацията, предвидена от централния бюджет (50 на сто намаление по чл. 19, т. 5 и т. 6 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите), поради което разликата между приложимата преференция и пълната безплатност следва да се осигури от бюджета на Община Пловдив в рамките на средствата, предвидени за тази дейност в общинския бюджет за съответната година.

В общинската администрация се извършва организация за въвеждане на улеснения при издаване на картите за пътуване, като се предоставя по възможност служебна информация на бюрата за издаване на картите, с която да се удостоверява правото на безплатно или на преференциални цени пътуване. По този начин ще бъдат стимулирани заинтересованите лица да се възползват от правото да получават безплатни или на преференциални цени карти и се очаква увеличаване на приходите от издаването на карти и от компенсации от държавния бюджет.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (приета с ПМС № 163 от 2015 г.), чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване.