Минерализованата ивица е най-ефективната изкуствена преграда срещу разпространението на низови горски пожари. Тя е специално прокопана или изорана ивица земя, от която напълно е премахнат повърхностният горим слой (суха трева, листа, храсти и клони) до достигане на гола почва.

Във връзка с активния пожароопасен сезон, в момента служители на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите- Пловдив и РДПБЗН Пловдив извършват масирани проверки на територията на цялата ни област. Инспекциите следят за изправността, почистването и правилното изграждане на тези съоръжения около горските масиви, земеделските земи и линейната инфраструктура.

Защо минерализованата ивица е жизненоважна?

Спира огъня на място: Поради липсата на органична материя, пламъците няма как да преминат през оголената земна повърхност

Осигурява време за реакция: Забавя устрема на огнената стихия, като дава безценни минути на пожарните екипи

Опорна точка за огнеборците: Използва се от екипите на РДПБЗН – Пловдив като безопасна линия за разполагане на техника или за пускане на насрещен огън

Защитава имуществото и природата: Предпазва критична инфраструктура, вилни зони, земеделски земи и вековни гори от пълно унищожение

Призив за бдителност към гражданите

Всеки от нас има роля в опазването на зеленото богатство на област Пловдив. С настъпването на горещите месеци рискът от горски пожари нараства критично, а човешката небрежност остава водеща причина за бедствията.

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив призовава: