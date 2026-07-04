Минерализованата ивица е най-ефективната изкуствена преграда срещу разпространението на низови горски пожари. Тя е специално прокопана или изорана ивица земя, от която напълно е премахнат повърхностният горим слой (суха трева, листа, храсти и клони) до достигане на гола почва.
Във връзка с активния пожароопасен сезон, в момента служители на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите- Пловдив и РДПБЗН Пловдив извършват масирани проверки на територията на цялата ни област. Инспекциите следят за изправността, почистването и правилното изграждане на тези съоръжения около горските масиви, земеделските земи и линейната инфраструктура.
Защо минерализованата ивица е жизненоважна?
- Спира огъня на място: Поради липсата на органична материя, пламъците няма как да преминат през оголената земна повърхност
- Осигурява време за реакция: Забавя устрема на огнената стихия, като дава безценни минути на пожарните екипи
- Опорна точка за огнеборците: Използва се от екипите на РДПБЗН – Пловдив като безопасна линия за разполагане на техника или за пускане на насрещен огън
- Защитава имуществото и природата: Предпазва критична инфраструктура, вилни зони, земеделски земи и вековни гори от пълно унищожение
Призив за бдителност към гражданите
Всеки от нас има роля в опазването на зеленото богатство на област Пловдив. С настъпването на горещите месеци рискът от горски пожари нараства критично, а човешката небрежност остава водеща причина за бедствията.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив призовава:
- Забранено е паленето на открит огън в горите
- Не изхвърляйте незагасени кибрити, угарки от цигари и стъклени опаковки в суха растителност или от прозорците на автомобили
- Спрете почистването на пасища и стърнища чрез изгаряне - това е абсолютно забранено от закона и се наказва строго
- Сигнализирайте веднага: При забелязване на дим или пожар, незабавно се обадете на телефон 112. Всяка секунда е ценна