Вместо по пясъка, туристите в Слънчев бряг се наложи да нагазят до колене във вода по алеите на най-големия ни морски курорт. Внезапен пороен дъжд буквално за минути превърна улиците и пространствата пред хотелите и магазините в пълноводни реки.

Въпреки сериозното наводнение, чуждестранните и българските летовници приеха ситуацията с доза хумор и примирение. Видеоклипове в социалните мрежи показват как десетки туристи пресичат импровизираните "канали" боси или по джапанки, опитвайки се да стигнат до сухи места, докато трафикът в района остана силно затруднен.

Проблемите с отводняването при интензивни валежи в курорта не са прецедент, но за пореден път изненадаха бизнеса и гостите в пика на летния сезон. Към момента няма данни за бедстващи хора или сериозни материални щети, а водата постепенно започва да се оттича.

В социалните мрежи бяха публикувани множество видеоклипове и снимки, показващи автомобили, потънали до половината във вода по наводнените улици. Към момента няма официално потвърждение от местните власти или метеорологичните служби за точния мащаб на нанесените щети и последиците от пороя.

Източник на видеото: Медия България