Мащабната издирвателна операция по поречието на река Струма завърши с трагичен изход. Телата на двете издирвани деца, на възраст 8 и 11 години, бяха открити в близост до мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух. С това броят на жертвите в тежката семейна трагедия достигна четирима души.

По първоначална информация три деца са били на пикник край реката заедно със своите баба и дядо. По време на излета двете по-големи деца взели решение да влязат във водата, което дало начало на последвалите събития. В опит да им помогнат или да ги извадят, бабата и дядото също се озовали в реката. Малко по-късно техните тела биват открити безжизнени, а тези на децата остават в неизвестност.

Единственият оцелял е най-малкото дете от семейството - 6-годишно момченце, което не е влизало във водата. То е успяло да избяга от мястото, да излезе на близкия път и да потърси помощ. Към момента детето е в състояние на шок, но физически е невредимо.

В продължение на часове в района се провеждаше специализирана акция по издирване на останалите две деца. В операцията се включиха служители на полицията и екипи на пожарната.

Въпреки мобилизацията, телата на децата бяха намерени без жизнени показатели недалеч от мястото, където семейството е навлязло във водата.

Според разкази на местни жители, районът крие сериозни скрити опасности. Въпреки че на повърхността река Струма в този участък изглежда спокойна и почти без течение, условията под водата са изключително тежки:

"Вирът в тази част на реката достига дълбочина от 8–9 метра. Водата изглежда тиха, но дъното е покрито със значително количество тиня. Именно тя най-вероятно е затруднила пострадалите и е попречила на спасяването им.“

Към момента официалните власти и разследващите органи се въздържат от окончателни заключения. Изясняването на точните причини и обстоятелства, довели до черния инцидент, продължава в рамките на образуваното производство.