За пръв път тази година през септември/октомври няма да се проведе традиционният Есенен технически панаир. Последната бизнес проява за годината в изложбения център е специализираното изложение "Медикус, денто, галения", което е насрочено за периода от 22 до 24 октомври. В годишния календар изобщо не е включван есенния технически панаир, а отпадането е във връзка с новата концепция, която изключва смесването на браншове, съобщиха за Plovdiv24.bg от Международен панаир - Пловдив.

Новата концепция е съобразена със съвременните тенденции в бизнеса. Предпиемачите вече предпочитат профилирани изложения и добър пример в тази посока са провежданите в ранна пролет "Агра", "Винария" и "Фудтех", както и утвърдилите се медицински изложби.

Практиката досега беше на едно място и по едно и също време да се събират български и чуждестранни компании от различни браншове, като пролетта е за секторите от леката промишленост, а есента - за тежката. Идеята е занапред всеки от секторите - например строителство, електроника, енергетика, текстил, машиностроене, иновации и т.н., да се представя отделно. По този начин дейността на изложбения център ще бъде оптимизирана, а освен това ще има по-голяма полза за изложителите и за посетители, коментираха от панаира.

Новата концепция за специализирани изложения е обсъждана с министерствата на икономиката и иновации, учени и експерти от БАН, представители на индустрията и браншовите организации в страната. Отпадането на техническия панаир не е окончателно решено и има вариант да се провежда на две години, както е военното изложение "Хемус".