Областният управител Георги Янев проведе ключова работна среща с ръководството на EVN България, на която поиска категорични гаранции за водоснабдяването на Пловдив и региона, както и изграждане на нови електрически мощности. По време на разговорите бяха обсъдени обезпечаването на новите жилищни и индустриални зони, готовността на аварийните екипи за летния сезон и инфраструктурните проекти в областта.

В работната среща се включиха заместник областният управител Иванка Петкова, заместник-председателят на Съвета на директорите на EVN България Калина Трифонова и заместник-председателят на Съвета на директорите на "Електроразпределение Юг“ инж. Здравко Братоев, информираха от пресцентъра на областна управа за Plovdiv24.bg.

Рискове за водоснабдяването и сигурността на Пловдив

Пловдив разчита за своето водоснабдяване на 28 помпени станции, които се намират в пряка зависимост от стабилността на електрическата мрежа. Областният управител Георги Янев подчерта, че евентуален срив в подаването на ток автоматично спира и водата, което създава критичен риск за града и изисква осигуряването на допълнителна защита и резервно захранване. Той допълни, че именно поради тази причина е изключително важна реализацията на проекта "Доспат – Въча“, който може да гарантира чиста питейна вода по гравитачен път за следващите 100 години.

Нужда от нови подстанции за бизнеса и кварталите

Бързото развитие на Пловдив като сериозен икономически център води до ситуация, в която изграждането на жилищна и индустриална инфраструктура изпреварва развитието на енергийната мрежа. На територията на града са необходими поне три нови подстанции, които обаче трябва да бъдат изградени от държавното дружество "Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО). Като оператор на националната преносна мрежа за високо напрежение, единствено ЕСО има правомощията да строи такива съоръжения, чрез които се осигурява стабилността, капацитетът и резервираността на електрозахранването за новите предприятия и квартали.

Инвестиции за над 50 милиона лева през 2026 година

Представителите на енергийното дружество запознаха областната управа с Инвестиционната и ремонтна програма на "Електроразпределение Юг“, като заложените средства за област Пловдив през 2026 г. надхвърлят 50 млн. лева. Ресурсът е насочен към реконструкция и модернизация на мрежата, подмяна на кабелни линии и обновяване на въздушни електропроводи. Планът за годината предвижда изграждането на над 120 км нови електропроводи средно напрежение, около 80 км ниско напрежение, 70 нови трафопоста, две нови възлови станции и модернизация на над 40 съществуващи обекта. Продължава и изграждането на новите подстанции "Остромила“, "Марица“ и Царацово, които са част от многогодишен проект с очаквано завършване в периода 2026–2027 г.

Подготовка за летния сезон и Югоизточния обход

Променящите се климатични условия изискват постоянна връзка с диспечерските центрове и засилена готовност на аварийните звена. Областният управител постави въпроса за обезпечаването на достатъчно екипи през летните месеци заради високите температури, повишеното натоварване на мрежата и рисковете от възникване на пожари. По време на разговорите беше разгледан и казусът с преместването на трафопост на "Електроразпределение Юг“, който попада в трасето на Югоизточния обход. От дружеството поеха ангажимент за своевременно съдействие и решаване на проблема, тъй като това е една от пречките за реализирането на проекта по разширяването на Околовръстното. В края на срещата бяха обсъдени възможностите за зарядни станции за електромобили в областта, както и програмата на Министерството на енергетиката за изграждане на фотоволтаични електроцентрали за битови клиенти с еднофамилни къщи в няколко региона, сред които е и Пловдив.