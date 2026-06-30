Обобщените резултати от националното външно оценяване на знанията по БЕЛ и по математика на учениците от VII и от Х клас от Пловдивска област показват, че броят на отличниците намалява. Само четирима седмокласници са постигнали максимален резултат от 100 точки на изпитите по български език и литература и по математика. 22 ученици имат 0 точки по БЕЛ, 35 - по математика, а двама - по 0 точки и по двата предмета, предава Plovdiv24.bg.

Според справката от РУО, средният брой точки по БЕЛ за последните седем години се движи в диапазона от 51.50 до 55.86, като тенденцията е относително устойчива. По математика резултатите са по-слаби - между 35.02 и 42.54 точки. Графиката показва, че най-силни са били учебните 2024/2025 по БЕЛ и 2023/2024 по математика. Учебната 2025/2026 завършва със среден резултат 54.83 по БЕЛ и 37.95 по математика.

Отделно от тези изпити, по желание на НВО по чужд език - английски, са се явили 187 седмокласници, 11 не са се явили. Средният резултат в точки на регионално ниво от последните две учебни години показва също лек спад - 94,89 точки за учебната 2024/2025 г. и 94,07 точки за учебната 2025/2026 г.

Резултатите от НВО за Х клас показват, че средният брой точки по БЕЛ е 45.38. Нито един от явилите се 5044 ученици не получил 100 точки, а 12 имат 0 т. По математика средният резултат е 27.99. Максималния брой 100 т. имат 7 десетокласници, а 36 - нула.