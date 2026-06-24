С тържествена церемония МГ "Акад. Кирил Попов“ в Пловдив изпрати своя 53-и випуск. Общо 209 зрелостници получиха дипломите си лично от директора на елитното школо Веселина Карапеева, съобщиха от училището за Plovdiv24.bg.

В обръщението си към зрелостниците тя благодари на учителите и родителите за доверието, подкрепата и съвместните усилия през годините.

Уважаеми ученици от 53-я випуск на МГ "Акад. Кирил Попов“, бъдете истински! Сбъдвайте мечтите си! Следвайте принципите си! Бъдете добри хора! Забавлявайте се! Дерзайте! Но преди всичко бъдете здрави, отстоявайте позициите си и бъдете себе си! Защото Вие сте възпитаници на Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“! Благодаря и на добър час!, топло се обърна към зрелостниците Карапеева.

Випускът оставя след себе си впечатляващи академични постижения. През годините неговите възпитаници достойно представяха гимназията на национални и международни олимпиади, турнири, състезания и конференции. Техните успехи затвърдиха репутацията на МГ "Акад. Кирил Попов“ като водещо училище в България в областта на математиката, информатиката, природните науки и чуждоезиковото обучение.

54 ученици завършват с пълно отличие 6.00, а 71 зрелостници получават отлична оценка на държавните зрелостни изпити. Григор Шукерски, Михаил Молдовански, Кирил Грозев, Георги Примов и Даниела Димитрова постигат максималните 100 точки на матурите. Трима зрелостници са с по три пълни шестици 6.00 на държавните изпити – Джанер Халил, Даниела Димитрова и Наталия Халачева. Още 13 ученици завършват с по две отлични оценки 6.00.

Особено признание получиха зрелостниците, които съчетават отлични резултати от дипломата за средно образование и държавните зрелостни изпити и са кандидати за Национална диплома на Република България. Те бяха удостоени със значката на гимназията – символ на принадлежност към общността на ОМГ "Акад. Кирил Попов“ и признание за постигнатите резултати. Сред тях са Калоян Медов, Михаил Молдовански, Даниела Станчева, Джанер Халил, Даниела Димитрова, Катерина Пискова, Лора Гешева и Росица Георгиева.

Значката на гимназията получиха още Димана Праматарова, Велислав Джелепов, Диана Начева, Мария Иванова, Даниел Полишев и Наталия Халачева, отличени за своя принос към утвърждаването на авторитета на училището през годините. С успехите си на национални и международни олимпиади, състезания и форуми те се превърнаха в едни от най-разпознаваемите лица на випуска и достойни посланици на гимназията.

Средният успех на випуска от дипломите за средно образование е Отличен 5.79. Резултатът за поредна година нарежда Математическата гимназия в Пловдив сред най-успешните училища в страната. Десетки са отличията от национални и международни олимпиади и състезания, както и високите им резултати в научни, образователни и обществени инициативи. Средният успех от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 5.53, а от втория държавен зрелостен изпит – 5.12. Отлични са и резултатите по профилирана подготовка по математика и английски език. Същевременно 78 ученици завършват и с професионална квалификация със среден успех 5.67.

"Високите резултати са плод на съвместните усилия на ученици, учители и родители. Зад успехите на випуска стоят преподавателите по български език и литература, математика, информатика, информационни технологии, чужди езици, природни и хуманитарни науки, изкуства и спорт, които през годините изграждат не само знания и умения, но и характер, дисциплина и стремеж към развитие.“, благодари на екипа Карапеева и представи впечатляващият успех по класове. С най-висок резултат е XII ж клас с класен ръководител Цветелин Цветков – Отличен 5.90, следван от XII а клас с Отличен 5.89 и XII е клас с Отличен 5.87. Всички паралелки завършват с отличен общ успех.

За 209 младежи и девойки церемонията постави краят на един успешен ученически път и началото на нов етап. Те ще продължат да носят името на МГ "Акад. Кирил Попов“ в университети, научни центрове и професионални общности по целия свят. "Випуск 2026 на МГ "Акад. Кирил Попов“ оставя зад себе си еталон за постижения, знание и дух. Един випуск, който ще бъде запомнен с вдъхновение и отдаденост и с можещи, мислещи и добри млади хора.“, сподели директорът на гимназията, която очаква своите нови талантливи попълнения и през новата учебна година.