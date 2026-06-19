Задача 23 сериозно затрудни седмокласниците на НВО. Задачата изисква изчисляване на сплави и карати злато, които да се подредят в табличен вид. Някои от учениците споделиха, че са имали проблеми и с геометричната задача.

Общо 24 задачи по математика ще определят успеха за кандидатстване в гимназиите и средните училища. Изпитът е от два модула по 90 минути, като вторият е по-труден. 14 от задачите са с избираем отговор, 7 – с кратък свободен отговор, а 3 изискват аргументация, съобщи БНР. Тази година задачите по математика са с една повече от миналата година.

До 1-ви юли ще излязат резултатите по БЕЛ и по математика. Децата споделиха след изпита, че са посещавали частни уроци или школи по математика.