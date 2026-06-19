Как се взима семенен материал от петли показаха пред студенти и докторанти на University of Limpopo в Южна Африка преподаватели от Аграрния университет в Пловдив. Демонстрацията се случи по време на посещение на пловдивските учени в университета в рамките на програма "Еразъм+“ с цел преподавателска мобилност и развитие на международното академично сътрудничество.

Университетският кампус е изграден в територия между световноизвестния национален парк "Крюгер" от изток и от запад - най-големия град в северната част на Южна Африка и столица на провинция Лимпопо - Полоквейн (Polokwane), известен преди като Питерсбург. В непосредствена близост до града е красивият природен резерват Polokwane Game Reserve - дом на множество диви животни.

В пловдивската делегация са участвали проф. д-р Васил Николов, гл. ас. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Радка Малинова и гл. ас. д-р Светослав Карамфилов от катедра "Животновъдни науки“, информират от АУ. Преподавателите са изнесли лекции и са провели практическо обучение в областта на селекцията, репродукцията, говедовъдството и птицевъдството пред студенти от магистърските програми "Животновъдна продукция и аграрна икономика“ и "Генетика и селекция на животните“, както и пред докторанти от катедра "Животновъдни науки". Особен интерес е предизвикало вземането и оценката на семенен материал от петли, демонстрирани от гл. ас. д-р Малинова и гл. ас. д-р Петров.

На изнесено обучение във ферма с над 2000 месодайни говеда от новосъздадената за Южна Африка порода Пилзен гл. ас. д-р Карамфилов запознал участниците с породите говеда, отглеждани у нас. Той представил и насоките на научната дейност в катедра "Животновъдни науки“.

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В рамките на проведения семинар проф. д-р Николов представил предимствата на местните породи спрямо комерсиалните по отношение на адаптацията към климатичните промени, поддържането на пасищата, устойчивостта към заболявания и други. Той провел и консултации относно използваните във фермата схеми на селекция и тяхното коректно записване.

Представители на двата университета са обсъдили възможностите за бъдещо сътрудничество и разработване на съвместни проекти, информира Plovdiv24.bg.

Посещението предостави ценна възможност за обмен на научен и практически опит с преподаватели и изследователи от University of Limpopo, както и за сравнение на различни подходи в обучението и организацията на научноизследователската дейност, обобщават от АУ.