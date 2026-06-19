Популярно заведение в "Капана" стана част от "черния" списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване към 18 юни април. Това стана ясно от сайта на приходната институцията. Заради въвеждането на еврото в България бяха започнати масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.

Според публичната информация обичаният на поколения пловдивчани бар "Найлона" се стопанисва от фирма НАЙЛОНА - ПОРЯЗОВ ЕООД, която е регистрирана през август 2018 година.

Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 51 €. Управители на дружеството е Петър Порязов. Обектът се намира в творческия квартал "Капана" на ул. "Георги Бенковски" 8.

Последната публична актуална информация е преди 5 години и според нея в фирмата са работили 2 души, а оборотът за 2020 година е близо 13 хиляди евро.

Найлона съществува още от далечната 1998 г. При подреждането на рафтове и столове преди 21 години идеи за интериора са давали поети, художници, режисьори. Заведението има своя група във Фейсбук, а преди 2 години бе затворено за ремонт.

От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.