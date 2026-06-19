Вторият етап от ремонта на "Рогошко шосе" в урбанизираната територия на Пловдив - в участъка малко след моста на река Пясъчник в посока към моста на "Адата" - започна преди няколко дни. Строителите от "Иса-2000" работят в северната лента, а по другата, двупосочно и с ограничена скорост, минават автомобили. Старата настилка е изгребана и се подготвя подмяната на подземната инфраструктура, предава Plovdiv24.bg.

Работният участък е с дължина около 500 метра. Предстои да се положат нови водопровод и канализация, кабелна мрежа, осветление и тротоари. Проектът не предвижда велоалея, тъй като няма достатъчно странично пространство.

След приключване на работата в северната лента работниците ще се прехвърлят в южната. Очаква се тази отсечка да бъде завършена до края на август. На по-късен етап ще започне реконструкцията на последния участък от около 300 метра до самия мост на Адата.

Реконструкцията на "Рогошко шосе" е по договор с Община Пловдив, подписан през през 2023 г. и е на стойност 15 млн. лева с ДДС.

Припомняме, че ремонтът започна след осигуряването на държавно финансиране в размер на около 11 милиона лева. Средствата са част от 100-те милиона лева, които се отпускат от държавния бюджет за инфраструктурните проекти на Пловдив.