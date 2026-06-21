Жители на ул. Никола Карев" №27 в Кючук Париж споделиха в социалните мрежи резултата от премахването на дърво в района. Гражданите изразяват недоволство, че след акцията по отрязването, инфраструктурата наоколо е оставена в първоначалния си неугледен вид, научи Plovdiv24.bg.

Предисторията: Разбита настилка и напукан вход

Преди време живеещите в района се обръщат към общината с молба да бъде премахнато дървото от тротоара. Причината за искането им е, че с годините кореновата система е нанесла сериозни щети – тротоарът е изпочупен и труден за преминаване, входът на близката сграда се е напукал, а корените са достигнали дори до пътното платно.

Проблемът след акцията

След дълго чакане от страна на гражданите, екипите на общината са реагирали на сигнала. Дървото е отрязано и дървеният материал е прибран, но до възстановяване на тротоара така и не се е стигнало.

ГАЛЕРИЯ: Резултатът след премахването на дърво в Кючука ‹ ›

Качвам снимки, за да проследим причина, действие и последици. Чудя се дали има човек, който ще каже: Браво! Добре свършена работа, пише авторът на публикацията в популярна пловдивска фейсбук група.

Към момента настилката остава в лошо състояние, а живеещите в Кючук Париж се надяват, че след премахването на дървото ще последва и ремонт на самия тротоар, за да бъде той отново използваем.