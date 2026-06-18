В пловдивския район "Южен“ стартира изграждането на нова пешеходна връзка, която ще улесни стотици жители. Започнаха строителните дейности по изграждането на 600 метра изцяло нов тротоар по протежението на натоварената ул. "Димитър Талев“.

Безопасност за пешеходци и майки с колички

Този изключително важен инфраструктурен проект има за цел да свърже бързо развиващите се нови квартали, разположени зад Овощарския институт, със съществуващата пешеходна мрежа в старата част на района.

ГАЛЕРИЯ: Свързват новите квартали зад Овощарския институт със съществуващата пешеходна инфраструктура ‹ ›

Основен приоритет на градската управа е да се осигури безопасно, удобно и спокойно придвижване за всички жители, като специално внимание се обръща на майките с детски колички и трудноподвижните хора в тази зона.

Какво включва проектът:

Дължина на трасето:600 метра нов и модерен тротоар.

Локация: По протежението на ул. "Димитър Талев“ (зоната зад Овощарския институт).

Цел: Безопасна пешеходна връзка между новите жилищни зони и старата част на "Южен“.

Работата по подобряването на градската среда и пешеходната инфраструктура в най-населения пловдивски район продължава, за да отговори на темповете на бързото жилищно строителство наоколо.