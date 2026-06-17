Междублоковото пространство при блок 311 в район "Тракия" е официалният победител в престижния градски конкурс "Пловдив в цвят". Зеленият оазис, сътворен с много труд и грижа от местните жители, спечели безапелационно първото място сред общо 18 силни участници от целия град. Новината сподели с гордост кметът на район "Тракия" Георги Гатев в личния си профил в социалните мрежи, видя Plovdiv24.bg.

Максимален брой точки от журито и награда

Цветната градинка при блок 311 впечатли изключително много експертната комисия, като получи максималните 100 точки при оценяването. Заедно с престижното отличие, всеотдайните пловдивчани спечелиха и ваучер на стойност 300 евро, с който ще могат да продължат да разкрасяват пространството около дома си.

Това отличие е признание за труда, грижата и любовта към зелената среда на хората, които превръщат пространството около домовете си в истински цветен оазис, коментира районният кмет Георги Гатев.

Личният пример, който променя Пловдив

Кметът изрази своите най-сърдечни признания към пловдивчаните от блока, които инвестират от свободното си време, за да създават по-красива и чиста градска среда. Гатев подчерта, че именно този личен пример прави район "Тракия" по-зелен, приветлив и уютен за живеене.

Конкурсът "Пловдив в цвят" има за цел да стимулира гражданското участие в облагородяването на междублоковите пространства и да покаже, че красивият облик на Пловдив зависи от общите усилия на администрацията и хората.