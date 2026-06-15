Не знам защо си въобразяваме, че масовото увеличение на цените е само в сферата на хранителните стоки. Услугите също не се пипат направо. Как да го кажа по-ясно.

Ще почна оттам, че сто пъти съм благославял тези, които наложиха като мода при мъжете наболите бради. И тъй като винаги леко ми е било досадно бръсненето, веднага съкратих едно през седмицата. Така де, уж съм с модата.

Обаче гледам онзи ден един стар филм с Робърт де Ниро, който влезе в Сан Франциско в една бръснарница, и направо кеф. Обръснаха го хората перфектно. То не бяха балсами за след бръснене, парфюми и т.н. Въобще релакс.

И викам си, що и аз, без да съм де Ниро, да не отида да се обръсна някъде. То хубаво си викам, но добре че хвърлих едно око на цените в пловдивските бръснарници, или по модерно му Ваrber shop, което веднага ме отказа.

Най-обикновено, стандартно бръснене - 10 евро. Някакво друго, което наричат кралско - 20 евро и нагоре. Направо застинах.

Ами то един мъж, ако ходи два-три пъти седмично да се бръсне, бюджетът му за да се поддържа спретнат, ще надвиши този на една средностатистическа плеймейтка.

Та това е положението, което ме накара с бавни стъпки да се запътя към банята, където да проверя от тубичката Каро за бръснене, дали е останало нещо. Явно и у нас цените са като за Робърт де Ниро.

А друг извод, който за пореден път направих - занаятчия да си у нас. Там нещо да бръснеш, плочки да лепиш, дограма да слагаш и т.н. От много учене и четене полза няма.

Из фейсбук профила на адвокат Тодор Кръстев.