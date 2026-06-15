Истински фурор в социалните мрежи предизвика видео на японско-британска двойка блогъри, които уловиха уникалния дух на Пловдив по време на необичайно спортно събитие.

Докато отпиват от питиетата си в заведение на открито, чужденците остават изненадани от преминаваща група бегачи. Вместо обичайното за маратоните напрежение обаче, спортистите в Пловдив спират за... наздравица с бира и се включват в традиционно българско хоро под звуците на народна музика. На кадрите се вижда как един от участниците с усмивка чука чашата си с тази на туристите, пожелавайки им "Наздраве!“, а на заден план десетки хора танцуват в ритъма на фолклора.

"Само в Пловдив - бягане, комбинирано с бира и българско хоро“, пишат ентусиазираните пътешественици в своето видео.

След бърза справка в интернет, двойката разбира, че е станала свидетел на Tepe Jamboree - емблематично за града бягане из пловдивските тепета, което съчетава спорта с културни и забавни спирки.

Блогърите, които живеят в града под тепетата вече месец, споделят, че са влюбени в атмосферата.

"Пловдив винаги се усеща жив. Едно място е наистина богато не заради сградите или времето, а заради общността – хората, които споделят пространството и поддържат културата си жива.“