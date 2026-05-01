"Тепе джамборе" превзема Пловдив на 13 юни. Това не е обикновен маратон, а маратон по спорт, култура и забавление. Участниците тази година ще са не повече от 1000 заради сигурността им.

"13 километра често са подценявани като разстояние от обикновените маратонци, но това е маршрут с доста сериозна денивелация в градска среда, която преминава през стълби, през различна настилка, павета и най-вече преминава през културните забележителности, хубавите неща на Пловдив на един бърз старт и така човек може да ги усети и опознае по различен начин. Това обясни за Plovdiv24.bg Георги Алексиев, един от организаторите на "Тепе джамборе" в Пловдив.

Още от първата година форматът подкрепя хора с увреждания, благодарение на фондация, която осигурява специални инвалидни колички. Целта е тези хора да изпитат трасето наравно с другите.

"Отбори от по 8-10 души преминават по цялото трасе, по всички трудно достъпни места. По този начин и те могат да изпитат емоцията, това за тях остава голям спомен. Тази година надграждаме, като освен, че осигуряваме хора с увреждания от социални домове, ние си партнираме и с глухата общност в Пловдив. Те ще направят работилничка, за да може да се доближат до техния език всички хора, да видят техния свят. Те също ще участват с най-голямо вълнение и радост в нашето събитие, напълно безплатно. И най-хубавото и най-важното нещо е, че това е един празник и за тях", разказа Алексиев.

По думите му по трасето има спирки, на които човек може да пие бира, да играе хоро, да види музеи. Партньори на джамборето са студенти от Музикалната академия. Човек, докато бяга, може да се включи в хоро, може да слуша народна музика в тяхно изпълнение.

По-нататък, в Стария град, ще има няколко локации с вино и джаз спирка, могат да се видят и други атрактивни неща. Ще има много изненади. Участниците ще изпитат една емоция, която до момента у нас не се е случвала, дори и в Европа.

Трасетата са същите като миналата година. "Тепе джамборе" е за всяка възраст - от най-малките до най-големите. Най-младите участници до 8-годишна възраст участват напълно безплатно. В парк Бунарджик те изминават трасе от 800 метра с игри, осигурени от партньор - голям спортен магазин. Следващото трасе е 13 км, "Шампионско джамборе" за тези, които искат да предизвикат себе си, да си дадат сила по трасето и да го изминат за определено време. И последното трасе е от 7 км за айляците, така нареченото "Айляшко джамборе", което е насочено изцяло към хора, които не са спортували въобще.

"Това е нашата мисия, да накараме хората да се движат и да видят, че спорта и движението са нещо готино, забавно, може да бъде ненатоварващо. Подготвили сме много атракции, бяга се по всичките седем тепета, наистина е нещо, което с думи не може да се обясни, но трябва да се изпита, със сигурност", каза Георги Алексиев.

"Тази година Тепе джамборе има повече партньори от миналата година. Това са АМТИИ, НГСЕИ, които ще осигурят своите таланти и гримьори, ще добавят атрактивен щрих към цялото събитие. От "Бизнеса за Пловдив" също имат интерес и участват по всякакъв начин. За тях е осигурено "Корпоративно джамборе", където можеш да влезеш в отбор с колегите си. Има специално време за тях. Към тях имаме насочени достатъчно атрактивни забавления, като тимбилдинг елемент. Просто сме гледали да вкараме доста неща в това събитие, този празник, което цяла година организираме, изчистваме детайлите, за да не е натоварващо.

Тази година сме сложили ограничения за бройките, от безопасна гледна точка, така че да е смислено за всеки един човек да почувства това, което организираме.

Старт финалът е в парк Бунарджик, там ще има и концертна част, ще има доста забавления преди, след това ще има отново импровизации със специални водещи, с банда, която е много интересна - Моро и Миро. Ще бъде много интересно, затова и слогънът ни е "Бягай за купона". Тръгваш от концерта и се връщаш пак там.

Днес ще имаме една игра с нашите партньори и приятели, с вътрешен глас, които изработиха играта със загадка, която не е обвързана с бягане, но е обвързана с всички тепета на града. И можеш да опознаеш трасето преди да участваш в бягането. Така че покрай това събитие има и много малки събития, които са напълно безплатни и допринасят добавена стойност към това. Играта е на живо, също отборна. Ние сме направили събитие в нашите социални мрежи. Хората, които се интересуват, могат да влезнат и видят. Играта се казва "Тайните по тепетата", като отбор от 4-5 човека, чрез специално приложение, което сме изработили, може да намерят много стари архивни снимки и да открият загадката и да разберат какво се случва по трасето. Защо минаваме тези културни точки, каква е тяхната история. Много са нещата. Минаваме през Голямата базилика, която миналата година беше изненада за нашите участници, вътре. Човек може да спре да види какви ценности имаме в Пловдив. Съобразихме се с това да се мине през колкото се може повече места с история", добави Алексиев.

Всеки, който иска да се включи може да го направикато се регистрира на официалния сайт на "Тепе джамборе". Има символична такса за участие, а за деца до 8 години е напълно безплатно, както и за хора в неравнопоставено положение.