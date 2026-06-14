Темата за възпитанието на децата и отговорността на родителите напоследък става все по-актуална. Много често през последните години публикуваме новини за нарастваща агресия сред децата, жестокост помежду им, включително и за тежки криминални престъпления, извършени от непълнолетни.

Според специалисти проблемите в тази сфера ще се задълбочават, защото сегашните родители, които отглеждат децата си, също са част от едно поколение, израснало в безтегловност и без ясни морални и етични правила.

Цяло едно поколение расте без елементарно възпитание. Днес в ритейл парк "Райков“ в "Кючук Париж" група деца нарочно напъхаха карти в машината за плащане на паркинга и тя блокира.

Не виня децата. Виновни са безотговорните родители, които не са ги научили на уважение към чуждата собственост и на най-елементарни норми на поведение. После всички плащаме цената за подобни "шеги“, съобщи пловдивчанин в социалната мрежа Фейсбук.

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Сигналът отвори по-широк дебат в интернет пространството. Много пловдивчани са на мнение, че децата днес са по-свободни, но по-малко възпитани. Други считат, че това са просто невинни детски щуротии.

Факт е обаче, че унищожаването и увреждането на частна или общинска собственост, дори "на шега", е нарушение на закона. Родителите носят отговорност за действията на малолетните си или непълнолетни деца.

От ръководството на ритейл парк "Райков" все още не са коментирали инцидента.