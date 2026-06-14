Бившият заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов сподели публикация социалните мрежи за високите цени и обслужването след своето завръщане от лятна почивка. Той е направил обиколка на Южното Черноморие от град Бяла до Резово

Константинов не спести критиките си към родния туристически бранш, като обърна специално внимание на ценообразуването и качеството, което се предлага на българските потребители.

Като илюстрация за шокиращите цени бившият пловдивския общинар дава пример от заведение в Приморско:

"Почвам да се питам дали наистина това крайбрежие е българско. Пълно е с автомобили с румънска и украинска регистрация В Приморско в едно малко ресторантче поръчахме пържен сафрид. Порцията беше в малка чинийка, а размерите на рибата бяха като на цаца. Една порция струваше 7,5 евро или 15 лева. Това прави приблизително една рибка – един лев и половина? Какво му плащаш? Това не е вносна стока, а се лови в морето, в нашето българско море."

Според него проблемът не е в чуждите туристи, които плащат тези суми без проблем, а в "българската лакомия" и желанието на ресторантьорите "да станат веднага милионери". Константинов подчертава, че няма правителство, което да успее да озапти този феномен.

Бившият заместник-кмет отбелязва и сериозна демографска промяна по Южното Черноморие. По думите му, по пътищата масово се забелязват автомобили с румънска и украинска регистрация, които вече доминират дори над традиционните софийски коли.

По отношение на персонала в хотелите, Константинов разкрива, че българите вече масово отказват да работят за предлаганите заплати. В резултат на това целият обслужващ персонал е съставен от граждани на Централна и Южна Азия. Камериерките и сервитьорите са предимно от Узбекистан и Киргизстан.

Комуникацията с тях е трудна, но те компенсират с отношение.

За разлика от нашите, те те гледат в очите и не кръшкат. Оценяват възможността да работят тук и искат догодина пак да се върнат коментира Константинов

В края на своя текст Константинов прави директно сравнение с почивката в съседните държави, като изтъква, че цените у нас вече са еднакви или дори по-високи от тези в Гърция и Турция.

Като ключов фактор той посочва и разстоянието. От София до Созопол пътят е около 400 км, докато до гръцкия курорт Аспровалта е едва 300 км, което при настоящите цени на горивата е сериозен аргумент.