Пловдивчани ще трябва да извадят чадърите днес. Петък, 12 юни, идва с частична облачност, но и с висока, 75%, вероятност за дъжд и осезаемо хладен за сезона ден, с максимум около 20°C. Това е най-студеният и най-мокрият ден от близките пет, преди уикендът да донесе бързо затопляне и слънце. Накратко: днес е денят за чадър, събота вече ще е по-приятна, а от неделя над Пловдив се връща лятото.

Какво да очакваме днес

Сутрешните часове преминават под знака на променлива облачност, но рискът от валежи остава висок през по-голямата част от деня — три на четири са шансовете да завали над града. Температурите се задържат необичайно ниски за средата на юни, едва около 20°C на върха на деня, което в комбинация с влагата ще създаде усещане за по-скоро пролетен, отколкото летен ден. Препоръката е ясна: чадър или дъждобран при излизане, особено за тези с планове на открито следобед.

Уикендът обръща нещата

Добрата новина идва бързо. Още в събота вероятността за дъжд пада драстично, до около 20%, а живакът се качва до 24°C. Неделя е същинският обрат: нула процента валежи и приятни 29°C, идеален ден за разходка покрай Марица или излет извън града.

Началото на седмицата: Лятото се завръща

Понеделник и вторник затвърждават затоплянето, температурите ще достигат 31°C при минимална вероятност за дъжд. Така след влажното начало Пловдив навлиза в стабилен топъл период, в който лятото си казва думата. Равносметката за седмицата, изтърпите ли днешния дъжд, наградата идва само след 24 часа.