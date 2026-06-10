На 15 юни от 9:00 часа пред Апелативен съд – Пловдив ще се проведе граждански протест във връзка с делото за тежката катастрофа, при която загинаха трима членове на семейство Пушкови. Акцията е организирана от близки, приятели и съпричастни граждани и съвпада с разглеждането на случая на втора съдебна инстанция.

Участниците в протеста настояват за справедливо наказание, съответстващо на тежестта на трагедията, както и за по-голяма отговорност при престъпленията на пътя, информира Plovdiv24.bg

Трима загинали и едно оцеляло дете

Припомняме, че инцидентът стана на 24 ноември 2025 г. малко преди полунощ на главен път II-86 в района на кръстовището на Околовръстния път на Пловдив с улица "Захаридово“.

Според обвинението 24-годишният Джуней Дюлгеров е управлявал товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке, когато е навлязъл в насрещното платно и е последвал челен удар с лек автомобил "Фолксваген“.

На място загинаха Тодор Пушков, съпругата му Мария Пушкова и 14-годишната им дъщеря Теодора. Единствено оцелява 7-годишното дете на семейството, което получава тежки травми и преминава през продължително лечение.

Делото стига до Апелативния съд

По време на процеса на първа инстанция Джуней Дюлгеров призна вината си и прие всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, поради което делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие.

Окръжният съд в Пловдив му наложи наказание от 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 12 години лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Първоначално определеното наказание е било 15 години затвор, но е намалено с една трета заради признаването на вината.

Призив за справедливост

В разпространено обръщение организаторите на протеста заявяват, че не търсят специално отношение, а справедливост за жертвите и ясен обществен сигнал срещу грубата небрежност на пътя.

"Три живота бяха погубени. Три празни места на семейната маса. Три неосъществени бъдеща. А едно малко дете остана без своите родители и без своята сестричка“, посочват те.

Според тях обществото не трябва да остава безразлично към подобни случаи, когато вследствие на пътни инциденти цели семейства губят живота си.

Кога е протестът

Гражданската акция е насрочена за:

15 юни 2026 г. (понеделник)

9:00 часа

пред Апелативен съд – Пловдив

Организаторите призовават гражданите да се присъединят в памет на Тодор, Мария и Теодора Пушкови и в подкрепа на искането за справедливост по делото.