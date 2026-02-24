ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ясна е присъдата на Джуней Дюлгеров, убил трима на Околовръстното на Пловдив
Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителният акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.
Според обвинителния акт при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“ водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на това по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице.
На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, а със средна телесна повреда бе 7-годишно момиченце.
Тежкото пътнотранспортно произшествие стана на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.
