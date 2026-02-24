© Фейсбук 10 години затвор при първоначален общ режим получи 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Решението на съда бе обявено буквално преди минута. Той е осъден също на 12 години без право да управлява МПС. Присъдата е намалена от 15 години на 10 години затвор след редукция от 1/3 поради признаване на вина.



Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителният акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.



Според обвинителния акт при управление на товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке "Шмитц“ водачът е нарушил редица разпоредби на Закона за движение по пътищата и вследствие на това по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице.



На място загинаха Мария Пушкова, Тодор Пушков (42 г.) и 14-годишната им дъщеря, а със средна телесна повреда бе 7-годишно момиченце.



Тежкото пътнотранспортно произшествие стана на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на главен път II-86 (Пловдив – Смолян) в района на кръстовището на Околовръстното с улица "Захаридово“.



