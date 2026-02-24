© виж галерията 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил тежката катастрофа със загинало семейство Пушкови на Околовръстния път на Пловдив, ще чуе своята присъда в 13.00 часа,предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.



В залата представителя на прокуратурата пожела балансирано наказание, като се вземат предвид и отегчаващите, и смекчаващите вината обстоятелства.



“Лицето е многократен нарушител на закона и от 2019 до 2025 година има 10 наказателни постановления и 30 фиша. Наказанието е редно да бъде при първоначален общ режим и да е редуцирано с 1/3 заради съкратеното производство", допълни той.



Пледирано бе книжката му да бъде отнета за максималния предвиден от закона период от време. Защитникът на пострадалото семейство пожела 20 години лишаване от свобода.



Адвокатът на Джуней пожела на клиента да бъде определено наказание, ориентирано към предвидения минимум, което да бъде редуцирано. Той пожела общ режим за изтърпяване на наказанието.



Той не оспори множеството нарушения на пътя на клиента си, но допълни, че те са за неправилно паркиране или неносене на колан.



“Той е първият човек, който се е обадил на 112. Опитал се е да помогне на пострадалите. Искаме делото да бъде разгледано справедливо, защото всеки може да е на мястото на това момче", допълни още той



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.