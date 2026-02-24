ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.
В залата представителя на прокуратурата пожела балансирано наказание, като се вземат предвид и отегчаващите, и смекчаващите вината обстоятелства.
“Лицето е многократен нарушител на закона и от 2019 до 2025 година има 10 наказателни постановления и 30 фиша. Наказанието е редно да бъде при първоначален общ режим и да е редуцирано с 1/3 заради съкратеното производство", допълни той.
Пледирано бе книжката му да бъде отнета за максималния предвиден от закона период от време. Защитникът на пострадалото семейство пожела 20 години лишаване от свобода.
Адвокатът на Джуней пожела на клиента да бъде определено наказание, ориентирано към предвидения минимум, което да бъде редуцирано. Той пожела общ режим за изтърпяване на наказанието.
Той не оспори множеството нарушения на пътя на клиента си, но допълни, че те са за неправилно паркиране или неносене на колан.
“Той е първият човек, който се е обадил на 112. Опитал се е да помогне на пострадалите. Искаме делото да бъде разгледано справедливо, защото всеки може да е на мястото на това момче", допълни още той
|Още по темата:
|общо новини по темата: 41
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 18 мин.
0
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS