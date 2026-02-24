ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
Автор: Ивет Калчишкова 12:00Коментари (2)413
©
виж галерията
24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил тежката катастрофа със загинало семейство Пушкови на Околовръстния път на Пловдив, ще чуе своята присъда в 13.00 часа,предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.

В залата представителя на прокуратурата пожела балансирано наказание, като се вземат предвид и отегчаващите, и смекчаващите вината обстоятелства.

“Лицето е многократен нарушител на закона и от 2019 до 2025 година има 10 наказателни постановления и 30 фиша. Наказанието е редно да бъде при първоначален общ режим и да е редуцирано с 1/3 заради съкратеното производство", допълни той.

Пледирано бе книжката му да бъде отнета за максималния предвиден от закона период от време. Защитникът на пострадалото семейство пожела 20 години лишаване от свобода.

Адвокатът на Джуней пожела на клиента да бъде определено наказание, ориентирано към предвидения минимум, което да бъде редуцирано. Той пожела общ режим за изтърпяване на наказанието.

Той не оспори множеството нарушения на пътя на клиента си, но допълни, че те са за неправилно паркиране или неносене на колан.

“Той е първият човек, който се е обадил на 112. Опитал се е да помогне на пострадалите. Искаме делото да бъде разгледано справедливо, защото всеки може да е на мястото на това момче", допълни още той



Още по темата: общо новини по темата: 41
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
21.02.2026 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Господин адвокате, ако прочетете това, искрено не ви пожелавам тази трагедия да се случи с вас или с някой ваш близък (знам, че трябва да се използва главна буква в обращенито към вас). Ако вие или ваш близък загуби син/дъщеря и снаха/зет и внук/чка и друго дете остави на СЕДЕМ ГОДИНИ ПЪЛЕН СИРАК, какво ще пледирате?
0
 
 
Ми дай да те утрепе някой и после нищо да не му се случи, защото на всеки може да му се случи, а?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: