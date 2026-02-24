ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близките на убитото семейство за решението на съда: Абсолютна подигравка, скандално!
Веднага след делото те споделиха следното пред камерата на Plovdiv24.bg:
"Не сме доволни. Абсолютна подигравка с паметта на нашите любими хора и с нас. Това е жива подигравка. Това са трима човека, които са загинали и ако разделим присъдата, те получават малко над 3 години за смъртта си. Това е скандално.", казаха те.
Те бяха категорични, че ще обжалват присъдата.
"Тази присъда е срамна за съдебната система и прокурорската колегия. Това дело можеше да е пример за това какво правосъдие трябва да се дава на рецидивистите и на системните нарушители на закона, но това се превръща в лошия пример и потвърждава недоверието в съдебната система", допълниха те.
След заседанието прокурорът по делото сподели, че също е очаквал по-високо наказание.
"Предполагаше се поне 12 години. На практика има присъда, която казва, че определеното наказание е при превес на смекчаващите вината обстоятелства."
По думите му лишаването от правото да управлява МПС също трябваше да бъде за по-дълъг период.
10 години затвор при първоначален общ режим получи 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Решението на съда бе обявено преди минути. Той е осъден също на 12 години без право да управлява МПС. Присъдата е намалена от 15 години на 10 години затвор след редукция от 1/3 поради признаване на вина.
Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителният акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.
