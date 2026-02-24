© Plovdiv24.bg Близките на семейство Пушкови, които загинаха, след като бяха пометени от шофьора на тир Джуней Дюлгеров, определиха присъдата на Окръжен съд Пловдив като подигравка.



Веднага след делото те споделиха следното пред камерата на Plovdiv24.bg:



"Не сме доволни. Абсолютна подигравка с паметта на нашите любими хора и с нас. Това е жива подигравка. Това са трима човека, които са загинали и ако разделим присъдата, те получават малко над 3 години за смъртта си. Това е скандално.", казаха те.



Те бяха категорични, че ще обжалват присъдата.



"Тази присъда е срамна за съдебната система и прокурорската колегия. Това дело можеше да е пример за това какво правосъдие трябва да се дава на рецидивистите и на системните нарушители на закона, но това се превръща в лошия пример и потвърждава недоверието в съдебната система", допълниха те.



След заседанието прокурорът по делото сподели, че също е очаквал по-високо наказание.



"Предполагаше се поне 12 години. На практика има присъда, която казва, че определеното наказание е при превес на смекчаващите вината обстоятелства."



По думите му лишаването от правото да управлява МПС също трябваше да бъде за по-дълъг период.



10 години затвор при първоначален общ режим получи 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Решението на съда бе обявено преди минути. Той е осъден също на 12 години без право да управлява МПС. Присъдата е намалена от 15 години на 10 години затвор след редукция от 1/3 поради признаване на вина.



Младият мъж се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителният акт и процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.



