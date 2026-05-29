Поредна тежка катастрофа по чудо се размина без жертви в "Кючук Париж". Инцидентът, възникнал вчера, предизвика вълна от възмущение заради опита на виновния водач да прехвърли отговорността върху млада шофьорка, съобщава Plovdiv24.bg.

Опит за манипулация на мястото на инцидента

Произшествието става на едно из оживените кръстовища в квартала. Водач на лек автомобил преминава при червен сигнал на светофара и блъска кола, управлявана от младо момиче. По свидетелства на очевидци, веднага след сблъсъка мъжът е проявил агресивно поведение и е започнал да обвинява момичето за инцидента, опитвайки се да избегне последствията.

Светкавична и професионална реакция на полицията

Пристигналите на място служители на КАТ-Пловдив са реагирали изключително професионално и са спрели опитите за манипулация на фактите. Пътните полицаи незабавно са изискали и свалили записите от охранителните камери, монтирани на светофарната уредба.

Видеозаписите разкриват истината

Кадрите от камерите категорично доказват, че сигналът за мъжа е бил червен, което напълно оневинява младата шофьорка. Благодарение на бързата технологична проверка, вината на нарушителя е доказана по безспорен начин на място. На шофьора е съставен акт, а санкциите за преминаване на червено включват тежка глоба и отнемане на контролни точки.

Жителите на квартала настояват за засилен контрол, тъй като кръстовищата в района стават все по-опасни заради агресивни шофьори.