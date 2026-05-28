Служителите на реда в Пловдив разкриха и задържаха извършител на две взломни кражби от кафе автомати. Идентичните сигнали постъпили миналата седмица в Трето и Четвърто районни управления.

В единия от случаите било установено, че от разбит монетник на машина за топли напитки в сградата на лечебно заведение са задигнати около 150 евро. Близо 500 евро пък били откраднати по същия начин и от вендинг апарат край пл. "Съединение“.

При организираните оперативни и издирвателни действия станало ясно, че посегателствата са дело на гастролиращ бургазлия. Мъжът има предишни регистрации в полицията и присъди, а пред разследващите направил самопризнания и предал част от откраднатите пари.