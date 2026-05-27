Окръжен съд – Пловдив оправда подсъдимите по НОХД №2010/2023 г. Павел Скръчков (познат като Мотикаря), Валентин Палийски, Александър Иванов и Стефан Великов, като прие, че обвинението не е доказано по несъмнен начин, и ги призна за невинни по всички повдигнати обвинения срещу тях, а именно:

Павел Скръчков, Валентин Палийски, Александър Иванов и Стефан Великов бяха признати за невинни в това, за времето от неустановена дата в началото на месец януари 2014 г. до 18.07.2017 г. в Пловдив и на територията на Република България да са участвали в организирана престъпна група (Павел Скръчков бе оправдан и в това да е ръководил организираната престъпна група), структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл.159 от НК, свързани с разпространяване на порнографски материали, като групата да е създадена с користна цел – получаване на доходи от престъпна дейност – престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.1 вр. ал.1 от НК.

Подсъдимият Павел Скръчков бе признат за невинен и по повдигнатите му обвинения по чл.159 от НК за това, чрез информационна технология – посредством интернет сайтове да е разпространил порнографски материали, чието съдържание изобразява похотливо показване на половите органи на лице – порнографски снимки както на пълнолетни, така и на непълнолетни момичета. Бе оправдан и по обвинението за извършено престъпление по чл.213 от НК за това, на неустановена дата през месец януари 2016 г., в Пловдив, да е заплашил с разгласяване на позорящи обстоятелства С. Й.

Валентин Палийски бе оправдан и за това, на 18.07.2017 г. в Пловдив, да е разпространявал чрез информационна технология – посредством интернет сайтове – nivata.motikarq.com и motikarq.com 243 броя фотоснимки с порнографски материали, за създаването на които са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 годишна възраст, като на всички са изобразени порнографски материали по смисъла на чл.93 т.28 от НК – престъпление по чл.159 ал.4 т.1 вр. ал.2 от НК.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.