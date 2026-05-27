Моторист е в болница след пътно произшествие на бул. "Коматевско шосе“ в областния град Пловдив, съобщават от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата.

Около 8.30 ч. вчера пострадалият 34-годишен мъж е управлявал мотоциклет "Сузуки“, чието предимство било отнето от извършващ ляв завой лек автомобил "Ситроен“ с 32-годишна шофьорка.

Резултатите от тестовете с дрегер и драгчек на двамата участници са отрицателни. В сектор "Разследване на престъпления по транспорта“ се води досъдебно производство.