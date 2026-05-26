За тежък пътен инцидент в Пловдив съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на министерството на вътрешните работи в града под тепетата. Ето и цялата налична информация към настоящия момент:

Към 12.30 часа чрез телефон 112 е подаден сигнал, че цистерна се е обърнала на слизане от детелината на пътен възел "Скобелева майка" в посока автомагистрала "Тракия".

Незабавно натам са насочени екипи на Пето РУ, сектор "Пътна полиция" и РДПБЗН. Установено е, че водачът не е пострадал сериозно. Пробата за алкохол е отрицателна. Районът е обезопасен. Създадена е организация за пренасочване на трафика.