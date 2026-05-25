Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 29-годишния Асен Атанасов от ромски произход, за извършване на тежко престъпление в условията на домашно насилие. Съдът в Пловдив днес гледа мярката му за неотклонение на , предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Той е обвинен в това, че на 1 април 2026 г. е отвлякъл 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете, лишил ги е противозаконно от свобода и се е заканил с убийство на майката.

Според прокуратурата деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалата начин. По време на процесуалните действия обвиняемият е демонстрирал поведение, че не разбира български език.

Пострадалата жена и едногодишното ѝ дете се намирали в Кризисен център в Пловдив. Асен Атанасов, с когото жената по-рано живеела на семейни начала, се свързал с нея под предлог, че ѝ носи храна.

След като я извел от центъра, Атанасов качил насила нея и детето в лек автомобил и ги отвел в жилището си в кв. "Изгрев“. Там той е упражнил физически и психически тормоз над нея.

След подаден сигнал за изчезването на жената, органите на реда реагират своевременно, откриват я и я връщат обратно в сигурната среда на Кризисния център. При последвалото претърсване в дома на насилника са открити неоспорими следи от престъплението.

Междувременно извършителят успява да се укрие и напуска пределите на страната, поради което е обявен за общодържавно издирване. На 21 май 2026 г., при опит да влезе обратно в България през ГКПП "Калотина“, Иванов е задържан от граничните власти.

Проверката на криминалното му минало показва, че Асен Иванов вече е бил осъждан от съда в Лиеж, Белгия, за проявено насилие спрямо същата жена.