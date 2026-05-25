Има светкавично развитие по случая с избягалия каналджия, който вчера сутринта спретна брутална гонка с полицията в Бургас и катастрофира зрелищно, изхвърчайки от пътното платно при подлеза на бул. "Никола Петков“. Шофьорът-беглец е бил закопчан снощи около полунощ на територията на град Пловдив, предаде NOVA.

По неофициална информация задържаният каналджия е сириец, но към момента все още се установява точната му възраст и самоличност. При първоначалния разпит пред криминалистите той е говорел на развален арабски език.

В момента полицията изяснява в детайли как точно мъжът е успял да се измъкне от Бургас, докато целият състав на ОДМВР-Бургас бе вдигнат на крак, за да го издирва "под дърво и камък“.

Екшънът, който по чудо не завърши с жертви, се разигра вчера около 04:45 ч. сутринта. Служители от сектор "Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас опитват да спрат за рутинна проверка лек автомобил "Мерцедес“. Водачът настъпва газта, игнорира полицейските разпореждания и започва бясна гонка. Минути по-късно, поради високата скорост, мерцедесът излита от активната пътна лента и пада в подлеза между комплексите "Зорница“ и "Изгрев“ (от страната на бл. 21 в к-с "Зорница“).

В катастрофиралия автомобил бяха открити трима незаконни мигранти от Мароко. Те бяха откарани в болница за прегледи, след което са били подложени на незабавни разпити.

Пред разследващите мароканците са разказали, че трафикантът ги е качил в колата в района на бургаското село Маринка. Буквално минути по-късно са за за за за засечени от патрула на Пътна полиция, което е провокирало паническото бягство на шофьора.

Истинско чудо е, че в ранния час на неделния ден на пътя и в района на подлеза е нямало други пешеходци и автомобили, което предотврати тежка трагедия. Работата по документирането на случая и повдигането на обвинения срещу сирийския гражданин продължава под надзора на прокуратурата.