В социалните мрежи се разпространява сигнал от гражданин, който съобщава за съмнителна ситуация, случила се в най-големия търговски център в Пловдив и Южна България.

Според разказа, в търговски обект в Mол "Плаза“, жена е обикаляла магазините и се е представяла за глухоняма. Тя носела папка с лист за подписка, като обяснявала, че се събират подписи и дарения за създаване на център за глухи хора.

По думите на подателя на сигнала, жената е събирала и парични средства от посетители, като в чантата ѝ вече имало събрани пари. При поискване на по-подробен преглед на документацията, тя е върнала дадени средства и се е отдалечила.

По-късно същото лице е било забелязано в друг магазин в компанията на друг човек. Според твърдението, тогава е станало впечатление, че жената може да говори нормално, въпреки първоначалното ѝ представяне като глухоняма. При опит за разговор и заснемане, тя е напуснала мястото.

В сигнала се описва жена с нисък ръст, облечена в тъмни дрехи, която е обикаляла с папка и листове за подписка.

Към момента това е непотвърдено гражданско твърдение, което не е проверено от официални институции. Подобни сигнали не следва да се приемат като доказан факт, докато не бъдат установени от компетентните органи.