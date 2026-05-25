В социалните мрежи се разпространява сигнал от гражданин, който съобщава за съмнителна ситуация, случила се в най-големия търговски център в Пловдив и Южна България.
Според разказа, в търговски обект в Mол "Плаза“, жена е обикаляла магазините и се е представяла за глухоняма. Тя носела папка с лист за подписка, като обяснявала, че се събират подписи и дарения за създаване на център за глухи хора.
По думите на подателя на сигнала, жената е събирала и парични средства от посетители, като в чантата ѝ вече имало събрани пари. При поискване на по-подробен преглед на документацията, тя е върнала дадени средства и се е отдалечила.
По-късно същото лице е било забелязано в друг магазин в компанията на друг човек. Според твърдението, тогава е станало впечатление, че жената може да говори нормално, въпреки първоначалното ѝ представяне като глухоняма. При опит за разговор и заснемане, тя е напуснала мястото.
В сигнала се описва жена с нисък ръст, облечена в тъмни дрехи, която е обикаляла с папка и листове за подписка.
Към момента това е непотвърдено гражданско твърдение, което не е проверено от официални институции. Подобни сигнали не следва да се приемат като доказан факт, докато не бъдат установени от компетентните органи.
Голям Ботев
преди 22 мин.
Истината е че това е Коцето с Късата писалка, обикалящ и събиращ подписи за връщане на лева и излизане от ЕС.
Anny55
преди 2 ч. и 18 мин.
Била е глухоняма колкото аз съм академик по ядрена физика. Айде спрете вече да хрантутите тия мръсни паразити, че няма отърване.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!