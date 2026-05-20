Нова тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия“ вчера, алармираха граждани в социалните мрежи. Кола и камион са се блъснали в района на 133 км в посока София, край отбивката за пловдивското село Войводиново.

Леката кола се е врязала в задната част на товарната машина. Материалните щети са сериозни, но водачи твърдят, че няма сериозно пострадали. Към момента няма официална информация по случая.

Мнение на шофьор

Да бъдем обективни. Това ПТП, както предишното или следващото, всички те не са дошли от космоса. Тука има поредица от събития, култура, липса на адекватна превенция. За мен лично, липсата на превенция е зародиша.

Човека си е животно, надградено да живеее в правила. Ако правилата отпаднат, ще си станем съвсем животни.

А тия с камерите за скорост не помагат никак.

Пример от снощи (имам го на запис). Събитие, обаждане на 112. Пристигат след кански мъки. Цитирам: “Да, има нарушение, така е. Обаче няма да предприемем мерки, защото тука в провинцията така е прието, нарушенията може да ги има".

И ето верижната реакция, днес едно, утре друго и накрая трето. Размера на нарушението или да кажем, субвктивната преценка голямо-малко е различно. То и един куршум е 2-3 грама, ама попаднал в точното място, прави беля.