Пожар е регистриран в магазин за хранителни продукти и перилни препарати в Пловдив. Инцидентът станал към 14,00 часа вчера. На място да били изпратени три пожарни коли.

При пристигане на място екипите установяват, че горят палети на площ от около 30 кв. м., складирани отвън до магазина.

При пожара от вдишване на газове са пострадали трима - двама мъже на по 39 г., както и една жена на 36 г. Те са били откарани с линейки до УМБАЛ "Свети Георги“ за прегледи.