За втори инцидент с електрическа тротинетка в Пловдив в рамките на няколко часа ви информира преди малко Plovdiv24.bg.

Произшествието е станало на булевард "Княгиня Мария Луиза" в района на пешеходната пътека, при която няма светофарна уредба. На място има много полиция, както и граждани.

Ето и официалното съобщение от пресцентъра на ОД МВР:

"Пешеходка е пострадала при произшествие на велоалея на бул. "Княгиня Мария Луиза". По предварителна информация жената била ударена от водач на индивидуално превозно средство. Транспортирана е в болница за прегледи. Водачът няма алкохол. Причините се изясняват".