Гори жилищна кооперация в квартал "Кючук Париж", съобщиха за Plovdiv24.bg от Пожарната в Пловдив. Запалила се е част от четвъртия етаж на улица "Петър Стоев". На място все още са три противопожарни автомобила с екипите си и евакуационна стълба. Няма данни за пострадали хора. Причините за инцидента се изясняват.

Наскоро пожар мобилизира екипите на огнеборците в Пловдив, след като пламна пристройка до жилищна сграда в район "Южен“.

Огнеборците призовават за внимателно боравене с домакинските уреди, както и при закупуването на такива. Да се следи те да са надеждни.

Миналата година беше една от най-тежките по отношение на горските пожари в историята на Европа, както по отношение на изгорялата земя, така и на емисиите на парникови газове, резултат от пожарите, сочат данни на Световната метеорологична организация (СМО) в годишната си оценка на климата на континента.

Миналата година беше и една от трите най-сухи години от началото на 90-те. Горещините тепърва предстоят и вниманието на хората трябва да е засилено.