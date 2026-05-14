Тежко пътнотранспортно произшествие е станало тази сутрин в Пловдив. Движението по един от най-натоварените булеварди е затруднено, предава репортер на Plovdiv24.bg. Инцидентът е с пострадал пешеходец и се е случил на пешеходна пътека на бул. "6-ти септември", в близост до жп прелеза на бул. "Копривщица“.

На мястото на катастрофата веднага са пристигнали два екипа на полицията, които са отцепили района за извършване на оглед и екип на Спешна помощ, който е оказал първа помощ на пострадалия и го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение.

Към момента няма официална информация за състоянието на ранения. Очаква се по-късно през деня от пресцентъра на МВР-Пловдив да дадат допълнителни разяснения за самоличността на пострадалия. Уточнява се и причината за сблъсъка, най-вероятно става дума за отнето предимство на пресичащия.