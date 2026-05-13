Автор на инсценирано престъпление бе разобличен от криминалисти на Шесто РУ в Пловдив. Разследването започнало преди дни, когато 19-годишен младеж се оплакал, че на улица в квартал "Столипиново“ непознат го заплашил с нож и му отнел 40 евро.

По образуваното досъдебно производство били предприети редица оперативни и издирвателни действия. След анализ на придобитите първоначални данни обаче, разследващите се насочили към извода, че тъжителят е подал невярна информация в полицията. Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.