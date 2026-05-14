Опасна ситуация на автомагистрала "Тракия“ за малко не завърши с тежък инцидент, след като шофьор с пловдивска кола караше в насрещното платно в продължение на километри, създавайки сериозен риск за останалите участници в движението.

Случаят стана известен след разпространено видео в социалните мрежи, по което служителите на "Пътна полиция“ – Сливен са се самосезирали и са започнали проверка.

Нарушителят вече е установен – мъж от Пловдив. Срещу него предстои да бъдат наложени санкции. За подобно нарушение законът предвижда глоба от малко над 500 евро, както и отнемане на шофьорската книжка за срок от три месеца.

Освен за опасното шофиране, водачът ще бъде наказан и заради това, че автомобилът му е бил със служебно прекратена регистрация.

По негови думи, той е навлязъл в насрещното движение, след като се е объркал заради временна организация и пътна сигнализация, свързани с ремонтни дейности по магистралата.

Автоинструкторът Диян Паунов коментира, че подобно нарушение е изключително опасно и трудно може да бъде оправдано.

Движението в насрещното е строго забранено. И много трудно се влиза там - почти невъзможно е, без да се направи обратен завой. обясни Паунов пред NOVA.

Според експерта самото навлизане в насрещното платно представлява грубо нарушение и създава реална предпоставка за тежки катастрофи, особено при високите скорости на автомагистрала.

По думите на автоинструктора, ако водач осъзнае, че се движи в насрещното, най-важното е да не продължава движението.

Първото е шокът - да видите автомобил срещу вас. Това може да доведе до неправилна реакция и до много тежки последствия. Най-адекватната реакция е да не се продължава движението в насрещното. Трябва да се спре и да се уведомят контролните органи, посочи той.

Според него водачът трябва да изчака безопасно решение на ситуацията, вместо да рискува живота и здравето на останалите участници в движението.

В заключение Паунов подчерта, че основният проблем остава липсата на достатъчно познаване и спазване на правилата за движение.