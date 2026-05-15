20-годишна жена е блъснатата от лек автомобил, докато пресичала с електрическа тротинетка пешеходна пътека на кръговото кръстовище до Водната палата в Пловдив. Сигналът за произшествието е получен в полицията малко след 7:30 ч. тази сутрин.

За детайлите около пътния инцидент Plovdiv24.bg вече информира. Пострадалата е транспортирана незабавно в болница за извършване на медицински прегледи.

По предварителна информация жената е преминавала през пешеходната пътека с управляваното от нея превозно средство, когато е последвал ударът от колата. Водачът на автомобила, мъж на 58 години, е изпробван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите му са отрицателни.

Движението в района на катастрофата вече е напълно освободено и се осъществява нормално, съобщиха още от полицията в Пловдив.