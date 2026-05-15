Авария на водопровод в район "Южен" остави без вода хиляди жители близо до НАП. Повредата е възникнала на бул. "Цар Борис III Обединител" до ПГ по механотехника "Проф. Цветан Лазаров". Кръстовището с улица "Скопие" за минути се превърна в езеро, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Чешмите в района на аварията и високите етажи на града пресъхнаха около 8,30 часа сутринта. Два часа по-късно водоподаването е възстановено, с изключение на участъка до Механотехникува.

Гръмнал е етернитов водопровод Ф300 до базата на ОП "Чистота". Аварийният екип е направил изолацията, но тепърва ще се разкопава, уточни за медията ни инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив. Багерите трябва да направят изкоп на дълбочина метър-два и след това ще се решава как да се процедира.